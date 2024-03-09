Канада, Швеция, Чехия и Южная Корея предупредили о возможных терактах в России

Страны призвали своих граждан воздержаться от посещения России в ближайшие дни.Дипломаты нескольких стран вслед за США и Великобританией предупредили своих граждан о возможных терактах на территории России в ближайшие 48 часов.
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