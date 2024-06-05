Коррупция, наркотики, оружие: в США начался судебный процесс над сыном Байдена Елена ГалицкаяСегодня в Соединённых Штатах Америки начался громкий судебный процесс над Хантером Байденом, сыном президента Джо Байдена.
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