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Путина заверили, что в ближайшие годы навигация по СМП вряд ли удлинится

Путина заверили, что в ближайшие годы навигация по СМП вряд ли удлинится

До 2050 года лёд в Арктике не растает и навигация не будет более длительной. Об этом 27 марта доложили президенту России Владимиру Путину во время презентации штаба морских операций, отвечающего за безопасное судоходство по Северному морскому пути (СМП).

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