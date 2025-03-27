Путина заверили, что в ближайшие годы навигация по СМП вряд ли удлинится

До 2050 года лёд в Арктике не растает и навигация не будет более длительной. Об этом 27 марта доложили президенту России Владимиру Путину во время презентации штаба морских операций, отвечающего за безопасное судоходство по Северному морскому пути (СМП).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии