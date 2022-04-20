Россиянам объяснили, в чем различие санкций 2014 и 2022 годов

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Игорь Ковалев объяснил, в чем заключается существенное различие санкций 2014 и 2022 годов.
Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Игорь Ковалев объяснил, в чем заключается существенное различие санкций 2014 и 2022 годов.
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