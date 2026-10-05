Солнце готовит Земле новую "взбучку": опубликован календарь магнитных бурь с 5 по 11 октября

Землю накроет магнитная буря G1. Эксперты опубликовали прогноз на ближайшую неделю.Вспышки на Солнце вызывают магнитные бури на Земле.
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