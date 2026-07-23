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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зениту» предлагали Йовича, клуб отказался. Отступные за форварда АЕК – 12 млн евро (Анар Ибрагимов)

« Зениту » предлагали Луку Йовича , но петербургский клуб отказался от подписания форварда АЕК , сообщает журналист Анар Ибрагимов.

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