До 170 погибших. ВС РФ нанесли ракетный удар по пункту дислокации СБУ и ГУР Украины

Также удары наносились по военным аэродромам, складам боеприпасов и предприятию, производящему дроны До 170 украинских военных и иностранных наемников уничтожены в результате ракетного удара российских войск по пункту временной дислокации подразделений СБУ и Сил специальных операций ГУР Украины.
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