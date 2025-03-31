До 170 погибших. ВС РФ нанесли ракетный удар по пункту дислокации СБУ и ГУР Украины

Также удары наносились по военным аэродромам, складам боеприпасов и предприятию, производящему дроны До 170 украинских военных и иностранных наемников уничтожены в результате ракетного удара российских войск по пункту временной дислокации подразделений СБУ и Сил специальных операций ГУР Украины.