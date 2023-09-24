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Кэмерон Рейнольдс продолжит карьеру в «Промитеасе»

«Промитеас» близок к подписанию легкого форварда Кэмерона Рейнольдса (28 лет, 201 см), информирует инсайдер BasketNews Донатас Урбонас.

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