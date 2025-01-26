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Китайский строитель починил разбитую машину кирпичами и раствором: по виду не отличить от новой

Китайский строитель починил разбитую машину кирпичами и раствором: по виду не отличить от новой

В одной из автомастерских Пекина прохожий стал свидетелем довольно странного зрелища. Мастер, китайский ремесленник, с полной серьезностью занимался ремонтом старого автомобиля, используя для этого не привычные инструменты, а обыкновенные кирпичи.

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Комментарии
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А
Александр
Выкладывайте, пожалуйста на рутьюб!!! С ютьюб ничего не посмотришь.
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