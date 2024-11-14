❗️⚡️Мариуполь! Фиксируется перехват нескольких БПЛА-"камикадзе" ВСУ на средних и малых высотах посредством ЗРПК "Панцирь-С1" и ЗРК "Бук-М3".
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️⚡️Мариуполь! Фиксируется перехват нескольких БПЛА-"камикадзе" ВСУ на средних и малых высотах посредством ЗРПК "Панцирь-С1" и ЗРК "Бук-М3".