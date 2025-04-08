В Эстонии задумали дать армии и флоту право топить подозрительные суда

Парламент Эстонии (Рийкогу) в среду, 9 апреля, рассмотрит в первом чтении законопроект с поправками, позволяющими военным применять силу к торговым судам, в отношении которых возникают подозрения в намерении повредить подводные кабели или другие объекты инфраструктуры.