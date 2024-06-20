НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

1 подписчик

Калужский губернатор отправился во Вьетнам в составе делегации президента

Калужский губернатор отправился во Вьетнам в составе делегации президента

В четверг, 20 июня, президент РФ Владимир Путин отправился с визитом во Вьетнам. В состав делегации вошел губернатор Калужской области Владислав ШапшаВ четверг, 20 июня, президент РФ Владимир Путин отправился с визитом во Вьетнам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх