Калужский губернатор отправился во Вьетнам в составе делегации президента

В четверг, 20 июня, президент РФ Владимир Путин отправился с визитом во Вьетнам. В состав делегации вошел губернатор Калужской области Владислав ШапшаВ четверг, 20 июня, президент РФ Владимир Путин отправился с визитом во Вьетнам.
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