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«Звонившие умоляли о помощи»: в баре в США произошла стрельба

«Звонившие умоляли о помощи»: в баре в США произошла стрельба

Стрельба произошла в одном из баров в американском штате Миннесота, погиб человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз местных властей.

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