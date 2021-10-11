«Звонившие умоляли о помощи»: в баре в США произошла стрельба

Стрельба произошла в одном из баров в американском штате Миннесота, погиб человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз местных властей.
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