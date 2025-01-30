Киевские власти делают всё, чтобы территории Украины перешли в руки других государств. Такое мнение высказал член экспертного совета при комитете Госсовета Крыма по народной дипломатии и межрегиональным связям политолог Иван Мезюхо RT.
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