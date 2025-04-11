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Всплеск дезертирства в 28-й мехбригаде: неопытные офицеры на штурмах

Всплеск дезертирства в 28-й мехбригаде: неопытные офицеры на штурмах

В 28-й отдельной механизированной бригаде ВСУ растёт недовольство военнослужащих действиями молодых офицеров.

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