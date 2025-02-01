Юрий Подоляка: ВС РФ готовятся к решающему удару, карты боевых действий и свежая сводка на 01 февраля 2025

Фото: МО РФ Свежие сводки от Юрия Подоляки на 01.02.2025. На Покровском направлении идут ожесточённые бои за Удачное и Котлино, где российские войска постепенно перехватывают инициативу, несмотря на активную оборону противника.
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