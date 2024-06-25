Россия уничтожила защиту ВСУ от дронов за 500 млн долларов

МОСКВА, 25 июня, ФедералПресс. В интервью бывшему депутату Рады Бориславу Березе бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко заявил, что для защиты от беспилотников ВСУ потратили полмиллиарда долларов на сооружения, которые были разрушены российскими ракетами.
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