Россия уничтожила защиту ВСУ от дронов за 500 млн долларов

МОСКВА, 25 июня, ФедералПресс. В интервью бывшему депутату Рады Бориславу Березе бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко заявил, что для защиты от беспилотников ВСУ потратили полмиллиарда долларов на сооружения, которые были разрушены российскими ракетами.