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Спорт Уик-Энд

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Сергей Семак рассказал о состоянии Даниила Кондакова, получившего локтем по лицу в матче с «Балтикой»

Сергей Семак рассказал о состоянии Даниила Кондакова, получившего локтем по лицу в матче с «Балтикой»

Всех любителей футбола (думается, что не только петербургских) встревожила травма, полученная Даниилом Кондаковым в ходе кубкового матча с «Балтикой», когда игрок, получив локтем по голове, покинул поле в крови и с признаками сотрясения мозга.

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