Сергей Семак рассказал о состоянии Даниила Кондакова, получившего локтем по лицу в матче с «Балтикой»

Всех любителей футбола (думается, что не только петербургских) встревожила травма, полученная Даниилом Кондаковым в ходе кубкового матча с «Балтикой», когда игрок, получив локтем по голове, покинул поле в крови и с признаками сотрясения мозга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии