Минпросвещения рекомендовало ограничить число детей иностранцев в классах

Минпросвещения рекомендовало принимать в класс не более трех детей иностранных граждан, плохо владеющих русским языком, сообщают «Известия» со ссылкой на «Методические рекомендации по определению подходов к установлению соотношения численности совместно обучающихся иностранных граждан и граждан РФ…».
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