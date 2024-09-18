Минпросвещения рекомендовало ограничить число детей иностранцев в классах

Минпросвещения рекомендовало принимать в класс не более трех детей иностранных граждан, плохо владеющих русским языком, сообщают «Известия» со ссылкой на «Методические рекомендации по определению подходов к установлению соотношения численности совместно обучающихся иностранных граждан и граждан РФ…».