Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Три несправедливо заключенных китайских гражданина были возвращены на родину из США - МИД КНР

Пекин, 28 ноября /Синьхуа/ -- Три китайских гражданина, которые были несправедливо заключены в тюрьму американской стороной, вернулись в Китай после неустанных усилий китайского правительства, подтвердила в четверг официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх