Три несправедливо заключенных китайских гражданина были возвращены на родину из США - МИД КНР

Пекин, 28 ноября /Синьхуа/ -- Три китайских гражданина, которые были несправедливо заключены в тюрьму американской стороной, вернулись в Китай после неустанных усилий китайского правительства, подтвердила в четверг официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин.