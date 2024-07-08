SIRIUS АТМ на ИННОПРОМ показал импортозамещающие технологии

Компания SIRIUS АТМ на выставке ИННОПРОМ представила решения по комплексной автоматизации промышленных объектов и объектов коммунального хозяйства, начиная от предпроектной проработки и заканчивая запуском объектов в эксплуатацию.
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