Музыкант Дмитрий Нестеров рассказал об отношении к SHAMAN

В большом интервью aif.ru лидер музыкальной группы «Свинцовый туман» Дмитрий Нестеров рассказал, в том числе, и об отношении к SHAMAN, который два года назад вылез, как черт из табакерки, и мгновенно стал популярным.
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