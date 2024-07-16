🔥 В Ялте горит сухая трава над пляжем в районе одной из гостиниц Предварительно, площадь пожара составляет 300 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Крыму.
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🔥 В Ялте горит сухая трава над пляжем в районе одной из гостиниц Предварительно, площадь пожара составляет 300 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Крыму.