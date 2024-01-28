Соучредитель Монобанка, Новой Почты и другие представители бизнеса стали советниками президента Украины

Согласно указу на сайте президента Украины от 26 января, Владимир Зеленский создал новый Совет, в который вошли известные представители украинского бизнеса, включая соучредителя Монобанка Олега Гороховского.
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