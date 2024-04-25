10 человек эвакуировали из горящей пятиэтажки в Петербурге

Пожар произошел в 5-этажном доме в Санкт-Петербурге. Об этом заявили в местном управлении МЧС.Возгорание произошло на третьем и четвертом этажах пятиэтажки в Адмиралтейском районе города, о нем стало известно в 06:35 по московскому времени.