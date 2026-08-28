Раис Татарстана посетил в Казани новый Центр разработки российской  компонентой базы

Раис Татарстана Рустам Минниханов и заместитель министра промышленности и торговли России Альберт Каримов посетили филиал ФГУП «НАМИ» – Центр разработки российской компонентой базы, который начинает свою работу в Казани на площадке технопарка «Идея».
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