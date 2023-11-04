Эльвира Набиуллина оценила ситуацию в банковской системе России 

Сейчас банковская система России абсолютно здорова и способна помогать экономике. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления на просветительском марафоне в рамках выставки «Россия».
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