В Сочи неадекват, стоя на четвереньках, не подпускал людей к автобусной остановке

В Сочи неадекват, стоя на четвереньках, не подпускал людей к автобусной остановкеВ Сочи в микрорайоне Макаренко на остановке общественного транспорта неадекватный мужчина выкрикивал проклятия и пожелания болеть кому-то невидимому.