Во Владивостоке на стадионе «Динамо» прошли матчи 18-го тура Юношеской футбольной лиги Дальнего Востока

В субботу, 5 октября, на стадионе «Динамо» состоялись футбольные матчи между воспитанниками Краевой спортивной школы олимпийского резерва (КСШОР) и «СКА-Хабаровск» в рамках 18-го тура Дальневосточной юношеской футбольной лиги.
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