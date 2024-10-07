PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

327 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Бердников
    Сегодня сказали по ТВ,что процент повышения пенсии будет равен проценту инфляции текущего года,так что 7,3% ещё не факт!Минфин заверил пе...
  • Leon Dan
    Давно пора.«Запрещено и точк...
  • Вад Кук
    Вот им больше заняться нечем принялись за кондиционеры , а то что в стране куча мигрантов идет сво это все по барабан...«С сегодняшнего д...

Во Владивостоке на стадионе «Динамо» прошли матчи 18-го тура Юношеской футбольной лиги Дальнего Востока

Во Владивостоке на стадионе «Динамо» прошли матчи 18-го тура Юношеской футбольной лиги Дальнего Востока

В субботу, 5 октября, на стадионе «Динамо» состоялись футбольные матчи между воспитанниками Краевой спортивной школы олимпийского резерва (КСШОР) и «СКА-Хабаровск» в рамках 18-го тура Дальневосточной юношеской футбольной лиги.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх