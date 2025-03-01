От империи к кризису: британец, сбежавший в Россию, назвал причины краха своей родины.Англичанин Сэм, переехавший во Владимир 20 лет назад, шокировал подписчиков своего YouTube-канала "Приключения Сэма в России" откровениями о катастрофическом упадке родной страны.