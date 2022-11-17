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Посол РФ: Китай наращивает свою долю на российском рынке после ухода из России западных компаний

Посол РФ: Китай наращивает свою долю на российском рынке после ухода из России западных компаний

Китай увеличивает свою долю на российском рынке и осваивает новые ниши после ухода западных компаний из России.

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