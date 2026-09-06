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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Губерниев: «Сейчас никто в России не крякает из числа тех, кто был против выступления в нейтральном статусе. Жизнь все доказала»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев  рассказал, что в России он больше не слышит противников нейтрального статуса.

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