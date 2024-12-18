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В Сочи избили криминального авторитета Григоряна, по указанию которого изуродовали «Мисс Сочи»

В Сочи избили криминального авторитета Григоряна, по указанию которого изуродовали «Мисс Сочи»

В Сочи избили криминального авторитета Григоряна, по указанию которого изуродовали «Мисс Сочи»В Краснодарский краевой суд вынес приговор в отношении жителей Сочи Роберта Аведяна, Галуста Кешишяна и Арутюна Кюляна за причинение легкого вреда здоровью Рубену Григоряну, который известен тем, что  в 1999 году заказал нападение на победительницу конкурса «Мисс Сочи» 17-летнюю Элеонору Кондратюк.

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