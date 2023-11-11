Эксперт предупредил об активизации мошенников перед сезоном распродаж

Перед сезоном распродаж в России стоит быть готовыми к активизации мошенников, сообщила в беседе с РИА Новости куратор платформы Народного фронта «Мошеловка», эксперт проекта «За права заёмщиков» Алла Храпунова .
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