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«Нужен решающий шаг России»: Шольц хочет поговорить с Путиным

«Нужен решающий шаг России»: Шольц хочет поговорить с Путиным

Шольц заявил, что готов в будущем говорить с Путиным Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов разговаривать с российским лидером Владимиром Путиным «вновь и вновь».

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Комментарии
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Лев Добрый
ЧИТАЕМ: &quot;В то же время он подчеркнул, что для начала мирных переговоров между Украиной и РФ нужен «решающий шаг со стороны России — он означает вывод войск».&quot; Ну &quot;об чём&quot; можно говорить с рас@из-дяем? 👀😱😜👈
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21 час.
E
Ed
Нам бы к этим дебилам не лезть ни с какой формой обязательств и помощи - все только сами, они даже факт необходимости лечения от дури отрицают. Даже не представляю о чем и с кем можно договариваться
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21 час.
mullonen
А про СП-2 Шольц скажет - Так это давно было!
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17 час.

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