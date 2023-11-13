Шольц заявил, что готов в будущем говорить с Путиным Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов разговаривать с российским лидером Владимиром Путиным «вновь и вновь».
«Нужен решающий шаг России»: Шольц хочет поговорить с Путиным
Комментарии
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Лев Добрый
ЧИТАЕМ: "В то же время он подчеркнул, что для начала мирных переговоров между Украиной и РФ нужен «решающий шаг со стороны России — он означает вывод войск»." Ну "об чём" можно говорить с рас@из-дяем? 👀😱😜👈
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21 час.
E
Ed
Нам бы к этим дебилам не лезть ни с какой формой обязательств и помощи - все только сами, они даже факт необходимости лечения от дури отрицают. Даже не представляю о чем и с кем можно договариваться
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21 час.
mullonen
А про СП-2 Шольц скажет - Так это давно было!
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17 час.
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