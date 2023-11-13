«Нужен решающий шаг России»: Шольц хочет поговорить с Путиным

ЧИТАЕМ: "В то же время он подчеркнул, что для начала мирных переговоров между Украиной и РФ нужен «решающий шаг со стороны России — он означает вывод войск»." Ну "об чём" можно говорить с рас@из-дяем? 👀😱😜👈

E

Ed

Нам бы к этим дебилам не лезть ни с какой формой обязательств и помощи - все только сами, они даже факт необходимости лечения от дури отрицают. Даже не представляю о чем и с кем можно договариваться