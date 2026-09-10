Происшествия
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Происшествия

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Житель Рязани предстанет перед судом за хищения товаров с маркетплейса на 3,5 миллиона рублей

Житель Рязани предстанет перед судом за хищения товаров с маркетплейса на 3,5 миллиона рублей

Следователем СО ОМВД России по Московскому району города Рязани завершено расследование уголовного дела по обвинению 20-летнего местного жителя в совершении хищения чужого имущества путем обмана в особо крупном размере.

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