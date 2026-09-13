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Рашевский о 3:2: «Задача тренера после 2-го периода – 50 бросков в створ «Металлурга». Мы ее не выполнили, но все равно 49 в створ – весомый результат, это помогло победить»

Нападающий « Авангарда »  Дмитрий Рашевский  высказался о победе в матче с « Металлургом » (3:2 ОТ). «Задача тренера после второго периода – 50 бросков в створ «Металлурга».

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