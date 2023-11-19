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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кристиан Хорнер: «Перес действительно приходит в норму. Он провел великолепный Гран-при»

Серхио Перес обеспечил себе досрочное вице-чемпионство в сезоне-2023 «Ф-1» благодаря третьему месту на Гран-при Лас-Вегаса.

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