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Татар-информ

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В Агрызе 18 работников района удостоились свидетельств Электронной доски почета

В Агрызе 18 работников района удостоились свидетельств Электронной доски почета

Фото предоставлено Ляйсирой Зигангараевой В Центральном парке Агрыза состоялся Фестиваль труда и доблести, приуроченный к Году воинской и трудовой доблести в Татарстане.

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