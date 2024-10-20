Главред РИА «ФедералПресс» о работе с ИИ: «Медиа все больше адаптируются к нейросеткам»

СТАВРОПОЛЬ, 20 октября, ФедералПресс. Нейросети становятся инструментом работы СМИ. Как редакция использует нейронные сети для эффективной деятельности, в рамках фестиваля RuCode рассказала Наталья Оксак, главный редактор РИА «ФедералПресс».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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