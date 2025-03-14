Песков назвал главные задачи нового посла России в США

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Развивать отношения с США и отстаивать интересы России являются главными задачами, которые президент РФ Владимир Путин ставит перед новым послом в Вашингтоне, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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