«Люди являются главным богатством Югры»: Кухарук поздравил жителей ХМАО с наступающим Новым годом. Видео

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поздравил югорчан с наступающим 2025 годом. Он сказал, что главное богатство Югры и всей России — это люди, поэтому вместе с ними он сделает все, чтобы будущий год стал особенным.
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