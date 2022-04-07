Циньвэнь Чжэн побила установленный Осакой рекорд сезона по эйсам за один матч

Циньвэнь Чжэн подала 19 эйсов во втором круге турнира в Чарлстоне против Екатерины Александровой (6:2, 5:7, 2:5, отказ).

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