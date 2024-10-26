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Украина покончила с ООН: Генсек Гутерриш внесен в «расстрельный список» Киева

Украина покончила с ООН: Генсек Гутерриш внесен в «расстрельный список» Киева

  Мир ждёт битва «гостей из будущего» — наша Алиса Селезнёва против их Терминатора Организация Объединенных Наций и ее нынешний генсек Антониу Гутерриш в последнее время все чаще оказываются в центре политических скандалов.

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Комментарии
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Геннадий Ушаков
Да уж! Зеленый все время говорит о демократии, о том что Россия не демократична. Американские подгузники, в виде колективного запада все фашисткое поддерживают, а чтобы у Европейской элиты что то бы не выпало в ответственный момент, они всегда в подгезниках, а как иначе, они так напуганы союзом в НАТО.
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18 час.
Регина Толстоброва
Кому-то выгодно, и на зап аде и на Украине чтобы не было ООН. тогда твори, что хочешь. Этого нельзя допустить.
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17 час.
владимир рябченко
УКРы могли бы свалить из ООН, чтобы не посягать на её президента...
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10 час.

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