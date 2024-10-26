Украина покончила с ООН: Генсек Гутерриш внесен в «расстрельный список» Киева

Геннадий Ушаков

Да уж! Зеленый все время говорит о демократии, о том что Россия не демократична. Американские подгузники, в виде колективного запада все фашисткое поддерживают, а чтобы у Европейской элиты что то бы не выпало в ответственный момент, они всегда в подгезниках, а как иначе, они так напуганы союзом в НАТО.