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Уникальный "Штурм": Пункт управления врага пал под натиском русских

Уникальный "Штурм": Пункт управления врага пал под натиском русских

Сенатор Совета Федерации от Запорожской области и руководитель подразделения военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин сообщил о первом применении в зоне СВО отечественной разработки - нового ударного дрона "Штурм".

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