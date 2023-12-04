Уникальный "Штурм": Пункт управления врага пал под натиском русских

Сенатор Совета Федерации от Запорожской области и руководитель подразделения военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин сообщил о первом применении в зоне СВО отечественной разработки - нового ударного дрона "Штурм".
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