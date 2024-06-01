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Экс-форвард "Зенита" Радченко заявил, что "Динамо" может выиграть РПЛ в 2025-м

Экс-форвард "Зенита" Радченко заявил, что "Динамо" может выиграть РПЛ в 2025-м

Бывший нападающий петербургского "Зенита" Дмитрий Радченко в интервью Legalbet заявил, что у московского "Динамо" еще есть надежда выиграть Российскую премьер-лигу (РПЛ) после того, как команда упустила золотые медали по итогам сезона-2023/24.

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