Дмитрий Медведев прокомментировал планы РФ отправить оружие врагам США

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова Владимира Путина о готовности России отправить российское вооружение в регионы, воюющие с государствами, которые поддерживают Украину, в частности с Америкой и странами НАТО.
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