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У Криса Миддлтона растяжение связки колена. Игроку предстоит МРТ-обследование

Форвард «Бакс» Крис Миддлтон вынужден был покинуть площадку в четвертой четверти второго матча серии с «Буллс» (110:114, 1-1) из-за травмы.

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