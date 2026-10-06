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Аналитик Родионов заявил, что для комфортной жизни без работы нужно накопить капитал в размере 25–30 годовых расходов

Аналитик Родионов заявил, что для комфортной жизни без работы нужно накопить капитал в размере 25–30 годовых расходов

Для жизни на пассивный доход человеку нужно накопить капитал в размере 25–30 годовых расходов. Об этом аналитик и консультант Павел Родионов рассказал изданию URA.

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