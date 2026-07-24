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Хорошая мина при плохой игре. "Изоляция" России вышла Германии боком

Хорошая мина при плохой игре. "Изоляция" России вышла Германии боком

Ошибочные цели и неверно понятая европейская концепция лишают политику Германии возможности действовать в отношениях с Россией ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>> После тайной съемки, проведенной газетой Die Zeit и программой телеканала ARD "Контрасты" в Баку, противники любых германо-российских контактов могут чувствовать себя победителями.

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